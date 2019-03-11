Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую корпорацию Roshen в Липецке. По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019, сообщает пресс-служба компании.

Мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду. Под арестом продолжают быть склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров.

Напомним, по решению корпорации Roshen, с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года.