Предприятия из группы компаний Roshen называют безосновательным штраф Антимонопольного комитета в 283 миллионов гривен и связывают его с политическим преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Интерстарч Украина».

«Общества возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора вполне совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента Украины», - говорится в нем.

Во-первых, не проведя никаких экономических и технологических экспертиз, АМКУ неправильно определил рынок, чем искусственно сузил его границы и исказил положение обществ на нем. В частности, АМКУ не исследовал взаимозаменяемость патоки крахмальной кукурузной с другими видами патоки, произведенной из другого сырья (например, пшеницы), и сосредоточил свое внимание только на продукции обществ. По абсурдной логике комитета, если компания Apple производит телефон iPhone, то она является монополистом на рынке телефонов iPhone и не требуется анализа альтернатив.

Во-вторых, АМКУ безосновательно привлек ЧАО «Днепровский КПК» и ЧАО «Интеркорн» в качестве ответчиков по делу, применив к ним абсолютно незаконный и абсурдно крупный штраф.

«Мы многочисленные разы отмечали и объясняли АМКУ, что ЧАО «Днепровский КПК» и ЧАО «Интеркорн» являются переработчиками сырья, не осуществляющими реализацию патоки третьим лицам и никоим образом не влияющими на формирование цен. Однако АМКУ закрыл глаза на эти простые факты, ведь установление всех обстоятельств дела очевидно не в приоритете регулятора», - отмечают в компании.

В-третьих, АМКУ сделал все, чтобы лишить общества их процессуальных прав, в том числе возможности представить регулятору свою позицию по делу. АМКУ не удовлетворил многочисленные ходатайства обществ предоставить им больше времени для анализа материалов дела и подготовки ответа на представление о предварительных выводах. При всем том, что общества добросовестно выполняли все требования АМКУ и своевременно предоставляли запрашиваемую регулятором информацию в ходе расследования.

Более того, вопреки ложным заявлениям АМКУ, регулятор даже не смог сообщить обществам о дате, времени и месте рассмотрения дела должным образом, несмотря на то, что общества неоднократно просили АМКУ предоставить хотя бы скан-копию такого сообщения. Фактически общества получили «приглашение» на заседание только в день самого заседания.

Общества обеспечивают рабочими местами 1500 работников, в течение 2018-2020 годов уплатили в бюджеты разных уровней налогов на 640 миллионов гривен и только за 5 последних лет инвестировали в будущее перерабатывающей промышленности Украины более 3,2 миллиарда гривен.

Кроме того, решение АМКУ нарушает права и порочит деловую репутацию обществ, оно также имеет крайне негативные последствия в долгосрочной перспективе как на национальном, так и на международном уровнях. В частности, решение ставит под угрозу деятельность заводов-переработчиков и может остановить деятельность обществ на внутреннем рынке и экспорт продукции более чем в 70 стран мира.

«Мы убеждены, что если решение АМКУ не будет отменено, это окажет негативное влияние на инвестиционный климат Украины, и продемонстрирует международным инвесторам, что вести бизнес в Украине опасно и крайне рискованно. Уверенно заявляем, что мы не согласны с решением АМКУ и будем использовать все законные методы для отмены решения АМКУ, доказать свою добросовестность, честность и защитить деловую репутацию во всех судебных инстанциях», - резюмировали в компании.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на общую сумму 283 624 500 грн группу компаний, связанных с Roshen Europe B.V., за злоупотребление монопольным положением.