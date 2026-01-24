Прицільний удар по фабриці Roshen у Києві забрав життя працівниці

Унаслідок нічної ракетно-дронової атаки російських військ по Києву загинула жінка та ще щонайменше двоє людей дістали поранення після влучання у виробничу будівлю кондитерської фабрики Roshen у Голосіївському районі столиці.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Києві, обстріл призвів до значних руйнувань на верхньому поверсі виробничої будівлі. За офіційними даними, одна людина загинула, ще двоє зазнали травм. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинула одна людина та поранено щонайменше чотирьох.

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар уточнила, що жінка загинула внаслідок прямого влучання ударного дрона типу Shahed у виробничий цех фабрики. За її словами, ще двоє працівників підприємства були поранені, а сам цех зазнав серйозних руйнувань.

Крім виробничих і офісних приміщень, унаслідок удару було знищено ковзанку та фонтан, які багато років були улюбленими громадськими локаціями киян і місцем відпочинку для мешканців столиці.

Народний депутат Олексій Гончаренко також повідомив про загибель однієї людини та поранення працівників підприємства, зазначивши, що пошкоджень зазнали як виробничі, так і адміністративні будівлі фабрики, а також прилегла територія.

Опубліковані фото з місця події свідчать про зруйнований верхній поверх одного з корпусів фабрики та вибиті вікна в сусідніх будівлях. Пошкоджена будівля розташована поруч із корпусом, на даху якого встановлено логотип компанії.