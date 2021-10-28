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Решение суда Амстердама по «скифскому золоту» ставит под сомнение перспективы межмузейного сотрудничества между Россией и Нидерландами, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.  

«До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния», - заявили в Москве.     

«Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали», - говорится в сообщении.

Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, резюмировали МИД РФ.

Как сообщал ForUm, 26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.  

Президент Владимир Зеленский назвал решение Апелляционного суда Амстердама (Нидерланды) долгожданной победой.
ForUm

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