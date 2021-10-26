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В Национальном музее истории Украины есть все необходимые условия для хранения «Скифского золота», возвращение которого Украина ждет с нетерпением.

Об этом в комментарии Укринформу сказала заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Екатерина Чуева.

«Мы будем с нетерпением ждать возвращения ценностей в Украину. У нас есть определенный музей, куда они должны вернуться. И как временное решение – Национальный музей истории Украины, до того, как Крым будет деоккупирован. И только тогда, только после этого, сможем говорить о возвращении этих ценностей в Крым», - подчеркнула она.

По словам Чуевой, в Национальном музее истории Украины есть все необходимые условия для сохранения коллекции.

26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.  

Президент Владимир Зеленский назвал решение Апелляционного суда Амстердама (Нидерланды) долгожданной победой.
ForUm

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