также в разделеМир
Латвия отгородилась от РФ забором с колючей проволокой 12
США готовят санкции против строителей «Северного потока-2» 25
Путин отказался отвечать на письмо сына жертвы «Новичка» 31
На месте падения Boeing в Эфиопии нашли «черные ящики» 24
Из-за авиакатастрофы в Эфиопии акции Boeing упали на 10% 22
США нарастили лидерство в экспорте вооружений 18
Гуайдо призвал объявить в Венесуэлы чрезвычайное положение 31
Трамп хочет потратить на строительство стены $8,6 миллиарда 26
В результате крушения самолета в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН 44
В Москве прошел митинг за свободный интернет 142
В Индии проведут самые крупные выборы в мире 27
Девять полицейских погибли при нападении в Мьянме 39
Крушение в Эфиопии: на борту лайнера находились пассажиры из 33 стран 90
В центре Стокгольма взорвался автобус 66
Крушение самолета в Эфиопии: никто не выжил 213
МИД Германии: Евросоюз готов усилить санкции против Венесуэлы 22
Российские интернет-тролли меняют стратегию в попытках сорвать выборы в США 104
В Эфиопии разбился пассажирский самолет 234

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признал усиление группировки войск в оккупированном Россией Крыму, сообщает УНИАН.

На расширенном заседании комитета Госдумы по обороне Шойгу сказал: «Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море».

Он заявил, что в настоящее время все воинские части российской армии являются частями постоянной готовности.

«В 2012 году в составе сил немедленного применения содержалось всего 16 соединений. Вместо дивизий были сформированы бригады, укомплектованные личным составом на 50-75%. Временные параметры по приведению их в боевую готовность за один час достигнуты не были», - напомнил Шойгу.

По его словам, вооруженные силы РФ в 2019 году впервые получат разведывательно-ударные беспилотники.

«За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тыс. современных беспилотников. С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности», - сообщил министр обороны России.

Как сказал Шойгу, сегодня действует новая система комплектования вооруженных сил, и с 2012 года количество контрактников возросло более чем вдвое и в настоящее время составляет 394 тыс. человек.

По словам Шойгу, в каждом полку и бригаде формируются по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. «При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются», - заверил он.

Всего, отметил министр, в российской армии 136 батальонных тактических групп, укомплектованных только контрактниками.

Кроме того, Шойгу заявил, что принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.

Также Шойгу сообщил, что всего в Сирии Россия апробировала 316 образцов современного вооружения.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о наличии обоснованных подозрений в том, что Россия могла разместить в оккупированном Крыму ядерное оружие или построила инфраструктуру для него.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги