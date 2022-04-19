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Министр обороны России Серей Шойгу заявил, что Россия «последовательно выполняет план освобождения» «ДНР» и «ЛНР», передает Русская служба ВВС.

По его словам, США и другие западные страны делают все, чтобы «максимально затянуть» ход войны.

«Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», - сказал министр.

Шойгу в последнее время не часто появляется на публике или делает какие-либо заявления. В марте СМИ и комментаторы спекулировали на тему его здоровья, поскольку он также долго не давал публичных комментариев. Последний раз он говорил на публике 29 марта.
ForUm

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