Руководство Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине разрешило брать отпуска сотрудникам миссии в связи с военно-политической ситуацией в Украине

Соответствующее письмо среди работников СММ было распространено 13 февраля, сообщает ua.news со ссылкой на «Радио Свобода».

Более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались этой возможностью. В то же время, почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений оговорки на эвакуацию.

Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ.

Напомним, 18 февраля ОБСЕ провела специальное заседание по запросу Украины из-за опасной военной активности РФ у наших границ. Россия отказалась участвовать в заседании.

Кроме того, накануне террористы угрожали отобрать автомобили у наблюдателей СММ ОБСЕ. Инцидент произошел на полигоне вооруженных формирований около поселка Шимшиновка в Луганской области, где наблюдатели осуществляли патрулирование.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид применила из-за ситуации в Украине механизм раннего предупреждения конфликтов.

Тем временем оккупационные администрации террористических «Л/ДНР» заявили, что президент Владимир Зеленский якобы вскоре отдаст приказ о наступлении ВСУ на ОРДЛО. В связи с этим, главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ОРДО в Ростовскую область РФ. Аналогичный приказ издал главарь «ЛНР» Леонид Пасечник.

Сообщение об эвакуации вызвало панику в населенных пунктах ОРДЛО.

Кроме того, оккупанты устроили провокацию. Вечером в центре временно оккупированного Донецка возле здания оккупационной администрации взорвался автомобиль начальника «Народной милиции ДНР» Дениса Синенкова. Сам он не пострадал. Террористы прогнозированно обвинили в теракте украинские спецслужбы.

В Госдепартаменте США отметили, что сегодняшние события в ОРДЛО – искусственный предлог для военной операции РФ против Украины.