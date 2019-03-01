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Военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков для бойцов. Об этом в интервью Тижню рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, военнослужащие будут голосовать на правах обычных граждан Украины по своим паспортам. А командиры всех уровней и их заместители по морально-психологическому обеспечению предоставят им возможность беспрепятственно выполнить свой гражданский долг. «Никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не предусмотрено, поэтому она и не проводится. У нас все бойцы хорошо образованы, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение», - подчеркнул он.

«То есть все те военнослужащие, которые, например, не вовлечены в состав дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные - после обеда», - сказал Наев.

Также командующий Объединенных сил сообщил, что подготовка к проведению в соединениях, воинских частях и отдельных подразделениях выборов президента Украины продолжается уже больше месяца. Для этого налажено взаимодействие с местными и государственными органами власти. Места, где будет проходить голосование личного состава, уже определены, организовано взаимодействие с ОИК по вопросам составления списков избирателей, образования участковых комиссий.
ForUm

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