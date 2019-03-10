Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что на территории Запорожской области возобновлена работа экстренных номеров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В ГСЧС заявили, что восстановлена работа всех экстренных номеров 101, 102, 103 и 112.

«Линии 101, 102, 103 и 112 восстановлены и работают в обычном режиме», - сообщили в ГСЧС.

В то же время информацию подтвердили в отделе по связям с общественностью Киевстар. Специалист по связям с общественностью Владимир Буга заявил, что абоненты мобильного оператора Киевстар могут осуществлять звонки на экстренные номера без ограничений.

«Магистральная линия для звонков на номера служб экстренной помощи работает в обычном режиме», - сообщил Буга.

Напомним, что в Запорожской обл. временно не работают экстренные номера. В связи с техническими неполадками временно не работали экстренные номера 101, 102, 103 и 112 с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.

К тому же, номера экстренных служб перестали работать в еще одной области.