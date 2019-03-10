Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что на территории Запорожской области возобновлена работа экстренных номеров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В ГСЧС заявили, что восстановлена работа всех экстренных номеров 101, 102, 103 и 112.
«Линии 101, 102, 103 и 112 восстановлены и работают в обычном режиме», - сообщили в ГСЧС.
В то же время информацию подтвердили в отделе по связям с общественностью Киевстар. Специалист по связям с общественностью Владимир Буга заявил, что абоненты мобильного оператора Киевстар могут осуществлять звонки на экстренные номера без ограничений.
«Магистральная линия для звонков на номера служб экстренной помощи работает в обычном режиме», - сообщил Буга.
Напомним, что в Запорожской обл. временно не работают экстренные номера. В связи с техническими неполадками временно не работали экстренные номера 101, 102, 103 и 112 с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.
К тому же, номера экстренных служб перестали работать в еще одной области.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время