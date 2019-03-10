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В воскресенье, 10 марта, в Днепропетровской области перестали работать номера экстренных служб с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Как сообщается, в 05:00 в связи с повреждением магистральной линии возникли проблемы с доступом к экстренному номеру «101» с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.

«В случае необходимости, пользуйтесь средствами городской связи по номеру 056-744-30-19 или 056-744-25-87», - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся ремонтные работы по восстановлению связи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области временно не работают номера экстренных служб из мобильных операторов Vodafon и Kyivstar. В связи с техническими неполадками временно не работают экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.
ForUm

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