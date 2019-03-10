Абоненты двух крупнейших мобильных сетей не могут дозвониться в полицию, скорую, пожарным и службу экстренной помощи.

На территории Запорожской области с утра воскресенья, 10 марта, из-за технических неисправностей временно не работают экстренные номера 101, 102, 10" и 112, сообщает ГСЧС.

«В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера 101, 102, 103 и 112 с мобильных операторов Киевстар и Vodafone», – говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что в случае необходимости, дозвониться на экстренные номера можно с помощью стационарных телефонов или мобильного оператора lifecell.

Также сообщается, что на территории Днепропетровской области из-за повреждения магистральной линии временно не работает линия спецсвязи 101 с мобильных операторов.