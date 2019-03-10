Глава МВД заявил, что представители Национального корпуса, спровоцировавшие столкновения с полицией, будут наказаны не взирая на боевые заслуги.

Радикалы Нацкорпуса, которые в субботу, 9 марта, устроили потасовку на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, «любому гневу есть разумные границы», а то, что произошло в Черкассах – недопустимо.

«Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», – указал он.

Аваков пообещал, что в отношении виновных не будет снисходительности из-за боевых заслуг.

«Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание», - написал Аваков.

Глава МВД напомнил, что период выборов - это "состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков».

Напомним, 9 марта активисты Национального корпуса и Нацдружин пытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах. В результате столкновения активистов Национального корпуса с правоохранителями в Черкассах пострадали 15 полицейских. Активистам удалось выйти на сцену, где один из них выступил перед людьми с речью. Кортеж президента спешно покинул Черкассы.

Ранее в субботу националисты собрались на Майдане Незалежности в Киеве с требованием расследовать хищения в оборонном комплексе и «посадить Свинарчуков», отца и сына и конфисковать их имущество.

После митинга на Майдане националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками. Огромная колонна начала напирать на полицейских, те надели противогазы и использовали слезоточивый газ. В результате противостояния пострадали три силовика.