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С начала суток, 10 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обстрелов со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано. Об этом сообщают в пресс-центре Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 на Донбассе сохраняется режим прекращения огня.

«С начала этих суток до 12 часов обстрелов позиций наших войск не зафиксировано», - отметили в ведомстве.

Напомним, 9 марта российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
ForUm

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