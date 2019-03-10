В период с 10 по 12 марта 2019 на реках западных областей Украины ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, сегодня, 10 марта, в Закарпатской области на реке Тиса в участке Хуст - Вилок ожидается повышение уровня воды за счет добегания паводковой волны с верховья гор. Так, в городе Хуст уровень воды поднимется на 0,3-0,6 метра, а в населенном пункте Вилок на 1,2-1,5 м над текущими уровнями.

Кроме того, 10-12 марта из-за оттепели и осадков повышение уровня воды ожидается в реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях на 0,5-1,5 м над текущими уровнями.

«Подъемы уровней воды будут проходить без угрозы негативных последствий», - добавили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, на территории Украины объявлено штормовое предупреждение. В течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с, на остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый).