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В воскресенье, 10 марта, в западных областях Украины ожидаются сильные ветры, которые будут достигать штормовых значений. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с. На остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый).

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье, 10 марта, в Украину после потепления придет похолодание, которое принесет дожди и местами мокрый снег. Также 10 марта в Украине ожидаются сильные ветры, которые могут усилиться до штормовых значений.

Ранее синоптики сообщили, что с 12 марта погода начнет сильно ухудшаться. Температура воздуха опустится и во многих областях ожидаются осадки, местами мокрый снег.

В Киеве 11-12 марта временами небольшой дождь, ночью 12 марта местами с мокрым снегом. Температура ночью 11 марта от +1 до +5 градусов, днем +6 +11 градусов. Во вторник, 12 марта, температура ночью опустится до 0 градусов, днем ожидается от +2 до +7 градусов.
ForUm

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