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На выходных, 8, 9 и 10 марта, в Украине ожидается высокая температура воздуха, местми возможны осадки. Об этом на странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«8, 9 и 10 марта в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня + 8-14 градусов, на западе 8-9 марта + 10-17 градусов. На северо-востоке - Сумщина, Харьковщина - воздух будет свежим, + 5-9 градусов. Остается гулять порывистый, до сильного, ветер, будьте осторожны», – написала она.

По прогнозу синоптика, завтра атмосферный фронт может нагнать тучи и даже покапать дождем на жителей западных и северных областей Украины. На юге, в центральной части и на востоке будет сухая погода.

«В Киеве день, когда улицы расцветут розовыми тюльпанами, желтыми нарциссами, сиреневыми гиацинтами и красными от активного забега по базарчиках мужчинами, будет теплым. Температура воздуха ожидается самой высокой в ​​ближайшей перспективе, днем ​​+12-15 градусов. Но остается порывистый ветер и могут набежать облака с небольшим дождем», – подчеркнула Диденко.

Она также сообщила, что 9 марта, в день рождения Тараса Григорьевича Шевченко, ожидается комфортная погода, будет тепло и солнечно. 10 марта вновь усилится ветер, увеличится облачность, пойдет дождь и начнет снижаться температура воздуха.
ForUm

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