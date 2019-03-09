Огромная колонна националистов начала напирать на полицейских, те одели противогазы и использовали слезоточивый газ.

После митинга на Майдане Незалежности в Киеве националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками, сообщает Страна в субботу, 9 марта.

«По данным издания, колонна националистов сходу начала напирать на полицейский кордон под АП. Те в ответ начали поливать газом. Сейчас ситуация стабилизировалась», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция стоит в противогазах. Митингующие иногда зажигают файера и бросают петарды.