В Виннице на улице Келецкой утром в субботу столкнулись две легковушки – Infiniti и такси Chery Tiggo. В результате аварии пострадало четыре человека, двое из которых госпитализированы, сообщает региональное управление Нацполиции 9 марта.

По предварительной информации следствия, автомобиль Infiniti под управлением 23-летнего винничанина, который двигался по улице Келецкой в сторону микрорайона Вишенка, въехал в автомобиль такси Chery Tiggo, ехавший впереди в попутном направлении.

«От удара Infiniti снес ограждение заправочной станции, а такси столкнулось со столбом. В результате аварии с тяжелыми травмами в реанимационное отделение больницы госпитализирован 47-летний водитель Chery Tiggo. 23-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров, 23 и 14 лет, также были доставлены в больницу», – говорится в сообщении.

Пассажиров Infinity после медосмотра отпустили, травмы, которые они получили, были незначительными. А водителя оставили в больнице для проведения анализов на содержание алкоголя в крови.

По факту ДТП открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины). Продолжаются следственные действия.

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