В Национальном корпусе заявили о подготовке провокаций со стороны оппонентов по время их акции против разворовывания средств украинского оборонпрома, которая состоится на Майдане Незалежности 9 марта.

Об этом сообщает Нацкорпус в Facebook.

По данным националистов, их «оппоненты, в соответствии с имеющимся у них предыдущим опытом, спланировали инциденты с привлечением провокаторов-титушек против представителей Национальной полиции и Национальной гвардии Украины», в частности с применением огнестрельного и холодного оружия, средств самозащиты в виде баллончиков со слезоточивым газом.

9 марта Национальный корпус планирует провести в Киеве на Майдане Незалежности акцию с требованием взять под стражу участников коррупционной схемы по хищению средств украинского оборонпрома.

В частности, участники акции будут требовать от власти "взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогозы, руководства ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы".