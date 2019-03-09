Во время проверки польские правоохранители обнаружили, что Lamborghini находится в розыске в Швейцарии.

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Ввезти элитный автомобиль в Украину пытались через приграничное село Дорогуск Люблинского воеводства Польши, где расположены автомобильный и железнодорожный переходы Ягодин - Дорохуск.

Польские правоохранители выяснили, что Lamborghini находится в розыске в Швейцарии. Элитный автомобиль арестовали, а водителя, 37-летнего украинца, допросили как свидетеля.

Польские пограничники отметили, что это самый дорогой украденный автомобиль, который они вернули законному владельцу.

Lamborghini Urus стал серийно выпускаться в прошлом году. Это один из самых дорогих внедорожников, которые когда-либо возвращали пограничники владельцам: 1,4 млн злотых, что эквивалентно 9,7 млн грн.

Lamborghini Urus - кроссовер от итальянского производителя автомобилей Lamborghini, представленный в 2017 году. Авто оснащается четырехлитровым битурбированным двигателем V8 мощностью 650 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч Lamborghini Urus разгоняется за 3,6 секунды и развивает 305 километров в час, что делает его самым быстрым серийным кроссовером в мире.

К слову, ГПСУ выясняет, как авто с героином прошло через украинскую границу.