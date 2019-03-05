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Государственная пограничная служба проведет проверку относительно того, была ли служебная измена в инциденте с задержанием крупной партии героина румынскими таможенниками после того, как автомобиль с наркотиками прошел украинскую границу. Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в комментарии телеканалу 112 Украина.

«Мы проанализируем, есть ли тут служебная измена. Пока говорить о том, что здесь, возможно, есть служебная измена, оснований нет. Минимум 10 дней длится любое служебное расследование», - заявил Слободян.

Слободян подчеркнул, что ГПСУ изучает все обстоятельства, которые связаны с этой ситуацией.

«Сейчас мы изучаем все обстоятельства, связанные с этой ситуацией. В общем, у нас много задерживается наркотиков, а то, что не задержали в этот раз, то основная причина, видимо, в том, что этот автомобиль не проходил у нас по анализу рисков, то есть не было оснований сомневаться в том, что в автомобиле есть какие-то скрытые вещи, тем более в конструктивных особенностях. У нас, к сожалению, нет сканеров, которые позволяют увидеть внутренности автомобиля без того, чтобы разобрать его на запчасти. У наших коллег из Румынии такие сканеры есть. Сейчас мы также ведем переговоры с нашими партнерами по закупке таких сканеров», - сказал Слободян.

Слободян уточнил, что румынская сторона задержала тех, кто был в автомобиле. Они изъяли содержимое брикетов для проведения дальнейшей экспертизы.

Напомни, 4 марта на КПП «Солотвино-Сигету Мармацией» Румынские пограничники задержали и арестовали двух граждан Голландии, которые намеревались нелегально перевезти в страну более 84 кг героина в брикетах.
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