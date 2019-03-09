На реках Закарпатской области сегодня, 9 марта, ожидаются подъемы уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, 9 марта, в результате дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды (над уровнями на 8 час 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму.

Ранее синоптики сообщили, что с 12 марта погода начнет сильно ухудшаться. Температура воздуха опустится и во многих областях ожидаются осадки, местами мокрый снег.

В Киеве 11-12 марта временами небольшой дождь, ночью 12 марта местами с мокрым снегом. Температура ночью 11 марта от +1 до +5 градусов, днем +6 +11 градусов. Во вторник, 12 марта, температура ночью опустится до 0 градусов, днем ожидается от +2 до +7 градусов.

Также сообщалось, что в субботу, 9 марта, погода будет преимущественно теплой, сухой и солнечной