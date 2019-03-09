Боевики за прошедшие сутки, 8 марта, 1 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает в пресс-службе ООС на странице в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреляли украинских военных из стрелкового оружия в опорном пункте в полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» в районе населенного пункта Крымское.

При этом, вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось.

«Потерь среди наших защитников нет», - говорится в сообщении.

От начала текущих суток враг наши позиции не обстреливал, отмечают в ООС.

Отметим, с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, которое было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины. Но в первый же день боевики нарушили режим тишины.