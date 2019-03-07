Народный депутат и лидер партии «Наши» Евгений Мураев, снявшись с президентских выборов, в очередной раз предал свои убеждения, воссоединившись с регионалами, которых ранее «кинул». Такое мнение высказал блогер Виктор Опанасенко на своей странице в Facebook.

Отметим, как ранее писали СМИ, Мураев снялся с выборов за более чем 10 млн долларов, полученных им от Рината Ахметова.

«Вот так новость – Евгений Мураев (да-да, тот самый, что осенью кинул своих соратников и на деньги Банковой создал партию «Наши») совершил очередной политический кульбит – снялся с выборов президента! Но самое интересное тут даже не это, а то, в чью именно пользу он снялся. В пользу представителя «Оппозиционного блока» Александра Вилкула! И именно этим он ярко продемонстрировал свою способность переобуваться в прыжке, а если по-простому – менять свои убеждения в угоду конъюнктуре», – отметил Опанасенко.

Он также напомнил вкратце историю вопроса: как Мураев ранее изменял своим принципам и предавал соратников.

«Мураев был впервые избран народным депутатом в 2012 году, и шел он в Раду как мажоритарщик от Партии регионов. Однако после Революции Достоинства Евгений, скажем так, несколько испугался и как можно скорее открестился от ПР, заявив, что их встреча была случайной, он не хочет иметь с ними ничего общего, знать их не знает. Мол, они все нехорошие люди и редиски, а он – белый и пушистый. Мало того – чтобы доказать свою лояльность новой власти, Мураев, как выяснилось позже, еще и активно стучал на бывших соратников, сливая информацию о них в органы. Впрочем, это было только начало порочного пути бывшего регионала. Затем последовало еще одно предательство, уже в новой партии, очередные стукачества, попытки продать себя «и вашим и нашим», – написал блогер.

По его мнению, благодаря своим «кульбитам» Евгений Мураев однозначно заслужил звания «главный предатель Украины».

«И вот теперь, как говорят, за весьма внушительную сумму, Мураев в очередной раз поменял свои убеждения и вернулся к «истокам». Причем, получается, что он «лег в постель» с совсем уж махровыми «рыгами» – теми самыми, на которых он так активно гнал всего несколько лет назад. Видел как-то рейтинг «ТОП предателей Украины», где Мураев был, кажется, на второй позиции. Знаете – не согласен с авторами. Он на 100% заслуживает первого места!» – заключил Виктор Опанасенко.