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Во Львове из-за акции протеста стоматологов коммунальных поликлиник, которые заняли сессионный зал с требованием выплаты задолженности по зарплате, перенесли запланированное на четверг, 7 марта, пленарное заседание сессии горсовета.  

«В связи с отсутствием надлежащих условий для работы, пленарного заседания сессии городского совета сегодня не будет. Дату следующего заседания мы сообщим позже», - сообщает пресс-служба горсовета.

«К слову, пленарное заседание перенесли из стоматологов, которые отказываются реформироваться и в знак протеста захватили сессионный зал Львовского городского совета», - заявили власти города.
ForUm

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