В четверг, 7 марта, в Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной столкнулись Chevrolet и Audi, в результате чего последняя вылетела на тротуар, снесла остановку общественного транспорта и перевернулась, сообщает Информатор.

В аварии чудом никто не пострадал — ни водители автомобилей, ни пешеходы. ДТП произошло около 12:00.

По словам водителя Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Китаево. В определенный момент мужчина увидел, как на улицу Ракетную, вопреки правилам дорожного движения, поворачивает Chevrolet. Автомобилист не успел увернуться, врезался в поворачивающую машину, рикошетом вылетел на тротуар, ударил остановку и перевернулся на бок.