Журнал НВ представляет перечень из ста украинок, которые добились впечатляющих результатов в бизнесе, политике, общественной жизни и прочих значимых сферах.
Политика
1. Оксана Продан, замглавы фракции БПП, член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики
2. Виктория Войцицкая, народный депутат из фракции Самопомочи, секретарь комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса
3. Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Донецкой и Луганской областях
4. Ольга Богомолец, кандидат в президенты, народный депутат от партии Блок Петра Порошенко, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения
5. Светлана Залищук, народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, глава подкомитета по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции комитета Верховной рады по иностранным делам
6. Виктория Сюмар, замглавы фракции Народного фронта, глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики
7. Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной рады
8. Юлия Тимошенко, кандидат в президенты, народный депутат, глава партии ВО Батькивщина
9. Алена Шкрум, народный депутат из фракции Батькивщины
10. Нина Южанина, народный депутат из фракции Блока Петра Порошенко, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики
11. Елена Кондратюк, народный депутат от Батькивщины, секретарь комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики
12. Ирина Луценко, замглавы фракции Блока Петра Порошенко, представитель президента в парламенте
13. Елена Сотник, народный депутат от партии Самопомич, секретарь комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции
Госчиновники
14. Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения
15. Лилия Гриневич, министр образования и науки
16. Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады по правам человека
17. Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции
18. Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
19. Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ
20. Ольга Трофимцева, и. о. министра аграрной политики и продовольствия
21. Ольга Герасимьюк, первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
22. Оксана Маркарова, министр финансов
Бизнес
23. Наталья Бондарева, совладелица Bayadera Group
24. Филя Жебровская, владелица и глава набсовета компании Фармак
25. Галина Герега, совладелица сетей строительных гипермаркетов Эпицентр и Новая линия
26. Елена Кошарная, соучредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital
27. Ирина Мирошник, президент компании IMMER Group
28. Оксана Середюк, совладелица ресторанов MAFIA, CASTA Sushi&Panasia, Georgia, Гра з вогнем, BAO Modern Chinese Cuisine
29. Катерина Костерева, сооснователь, управляющий партнер группы компаний Terrasoft
30. Алла Коваленко, президент корпорации Бисквит-Шоколад
31. Анна Луковкина, основательница маркета украинских производителей Всі. Свої
32. Наталья Еремеева, совладелица и руководитель компании Stekloplast
33. Ольга Гуцал, совладелица и глава компании Камион-Оил
34. Елена Пинчук, глава фонда Елены Пинчук, глава наблюдательного совета StarLightMedia
35. Марина Авдеева, замглавы правления СК Арсенал Страхование
36. Виктория Тигипко, партнер-основатель венчурного фонда TA Ventures, президент Одесского международного кинофестиваля
Общество
37. Ирина Бекешкина, директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины
38. Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции
39. Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда помощи онкобольным детям Таблеточки
40. Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук, академик НАН Украины
41. Юлия Тычкивская, соосновательница Bendukidze Free Market Center, исполнительный директор Аспен Института Киев
42. Марина Порошенко, первая леди, глава Украинского культурного фонда
43. Ольга Руднева, исполнительный директор фонда Елены Пинчук АнтиСПИД
44. Оксана Нечипоренко, директор общественной организации Global Office
45. Татьяна Сосновская, генеральный директор Национального музея истории Украины
46. Светлана Ройз, психолог
47. Ярослава Гресь, соосновательница пиар-агентства Gres Todorchuk PR, блогер
48. Ольга Айвазовская, основательница и глава общественной сети ОПОРА
49. Маша Ефросинина, телеведущая, актриса, почетный посол ООН в Украине
Корпоративный сектор
50. Елена Волошина, глава представительства Международной финансовой корпорации в Украине
51. Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации
52. Татьяна Карпова, управляющий директор табачной компании Philip Morris International в Аргентине, Боливии, Чили, Парагвае и Уругвае
53. Вера Платонова, директор регионального подразделения Visa в СНГ и Юго-Восточной Европе
54. Екатерина Онищенко, гендиректор OLX в Украине
55. Ирина Присяжнюк, генеральный директор зернотрейдера ADM Trading Украина
56. Елизавета Коробченко, генеральный директор компании AVON Cosmetics в Украине и Грузии
57. Юлия Чеботарева, первый заместитель генерального директора — президента группы EastOne
58. Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина
59. Тамара Савощенко, зампредправления Укргазбанка
60. Виктория Капелюшная, исполнительный и финансовый директор холдинга МХП
61. Людмила Кучменко, генеральный директор Geo-Alliance Group
62. Ирина Козлова, генеральный директор компании PepsiCo в Украине
63. Нина Домбровская, президент Henkel в Украине
64. Анастасия Усачева, финансовый директор компании Кеrnеl
65. Инна Поперешнюк, соучредитель и член наблюдательного совета компании Нова Пошта
66. Кира Рудик, главный операционный директор Ring Ukraine
Культура, медиа
67. Ирина Данилевская, соучредитель и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week
68. Наталья Ворожбит, драматург и сценарист
69. Олеся Островская-Люта, генеральный директор Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецький арсенал
70. Жанна Кадырова, художница, скульптор
71. Александра Коваль, организатор литературного фестиваля Форум издателей во Львове, директор Украинского института книги
72. Алла Мазур, ведущая программы ТСН Тиждень на канале 1+1
73. Людмила Монастырская, оперная певица
74. Юлия Мостовая, главный редактор издания Зеркало недели
75. Алена Притула, владелица интернет-издания Украинская правда
76. Юлия Орлова, глава издательства Vivat
77. Ада Роговцева, актриса
78. Марьяна Савка, главный редактор и соучредитель издательства Видавництво Старого Лева, поэтесса
79. Елена Фроляк, руководитель информационной службы канала ICTV, ведущая программы Факты
80. Оксана Лынив, главный дирижер оперы и филармонического оркестра города Грац в Австрии
81. Юлия Синькевич, генпродюсер Одесского международного кинофестиваля
82. Оксана Хмелевская, координатор Книжного арсенала
83. Иванна Сахно, актриса
84. Тоня Ноябрева, режиссер и сценарист
Шоу-бизнес
85. Джамала (Сусана Джамаладинова), певица, композитор
86. Оля Полякова, певица
87. Наталья Жижченко, музыкант, солистка группы ONUKA
88. Тина Кароль, певица, актриса
89. Елена Кравец, актриса Студии Квартал 95
90. Катя Осадчая, журналист, телеведущая
91. Юлия Санина, певица, солистка группы The Hardkiss
92. Александра Зарицкая, певица, солистка группы KAZKA
93. Леся Никитюк, телеведущая
94. DJ NASTIA (Анастасия Топольская), диджей
95. Dakh Daughters, музыкально-театральная группа
96. Maruv (Анна Корсун), певица
Спорт
97. Анна и Мария Музычук, шахматистки, входят в пятерку лучших в мире
98. Алина Ягупова, баскетболистка, капитан сборной Украины
99. Элина Свитолина, теннисистка, шестая ракетка мира, 13‑кратная победительница турниров серии WTA
100. Дарья Билодид, дзюдоистка, чемпионка мира 2018 года
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