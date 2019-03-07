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В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность криминальной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили ранее судимые жители области, руководил группировкой известный в регионе «криминальный авторитет». Систематически создавая искусственные конфликтные ситуации, участники группировки требовали от представителей коммерческих структур и состоятельных граждан средства за «разрешение» споров. При этом злоумышленники оказывали на них физическое и психологическое давление.

В частности злоумышленники требовали две тысячи американских долларов от частного предпринимателя из Любара за якобы решение имущественного спора. В случае отказа от уплаты бандиты угрожали коммерсанту и его семье физической расправой. Также правоохранители задокументировали факт вымогательства рэкетирами трех тысяч долларов США от жителя Новоград-Волынского.

Правоохранители сразу задержали восьмерых участников группировки в Новоград-Волынском и Любаре после передачи им очередных «траншей» на общую сумму более тысячи американских долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности остальных участников группировки.

Операция по задержанию злоумышленников проводилась совместно с сотрудниками Нацполиции с участием спецподразделения «Корд» под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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