также в разделеОбщество
Наев: Украинские военные готовы к наступательным операциям 23
7 марта. Картина дня 43
Во Львове четырех экс-милиционеров осудили за пытки 13
На Донбассе вводят новый режим тишины 21
«Прослушивание Зеленского»: Между СБУ и МВД разгорелся скандал, ГБР открыло дело 112
Двое украинских моряков вернутся домой после суда в Греции 16
НАБУ оценивает убытки от схем в оборонке в миллиард 16
Имущество задержанных чиновников «Спецтехноэкспорта» арестовали 25
Климкин о Крыме: Через несколько лет будет уже 50 тысяч россиян 101
Глава ряда общественных организаций требовал от бизнесмена $10 тысяч 17
Сессию горсовета Львова отменили из-за бастующих стоматологов 16
Экс-чиновников Укргаздобычи задержали за взятку в $1 миллион 24
Омелян: Замена Коболева сыграет на руку РФ 19
НАБУ допросит журналистов программы «Наші гроші» 34
НАБУ пришло с обысками к Гладковским 60
Завод Порошенко участвовал в махинациях с оборонным бюджетом 113
Убийц харьковского профессора и его сына приговорили к пожизненному 54
Коболев уже перечислил на благотворительность 1,7 миллиона зарплаты 15

Подозреваемым в подкупе кандидата в президенты Юрия Тимошенко Тарасу Костанчуку и Александру Ищенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Решением Печерского райсуда. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчук Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн», - написала .

Сарган отметила, что второму подозреваемому Ищенко также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн.

Напомним, 6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. 

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
8
Теги