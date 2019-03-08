Подозреваемым в подкупе кандидата в президенты Юрия Тимошенко Тарасу Костанчуку и Александру Ищенко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Решением Печерского райсуда. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчук Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн», - написала .

Сарган отметила, что второму подозреваемому Ищенко также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн.

Напомним, 6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль.