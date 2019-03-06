также в разделеМир
Полиция нашла у аэропортов и вокзала Лондона три взрывных устройства 11
Дочь покойного президента Узбекистана перевели в тюрьму 84
Кремль прокомментировал расследование об отмывании денег с участием друга Путина 45
ВВС: Благотворительный фонд принца Чарльза связан с сетью офшоров РФ 37
СМИ: Кейт Флинт мог совершить самоубийство из-за развода 35
В Пакистане задержали подозреваемых в теракте против индийских военных 32
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» 48
Россиянина обвинили в подготовке теракта в Германии 31
NYT: В США отключили систему тотальной слежки 40
Лукашенко выдвинул РФ условие объединения 115
Индийский истребитель сбил пакистанский беспилотник 41
Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента 33
Назаван самый богатый человек в мире 59
В Польше разбился истребитель МиГ-29 55
РФ приостановила участие в ДРСМД 104
Через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами 25
Кейт Флинт покончил с собой 258
Посольство РФ в Лондоне хочет встретиться с сыном женщины, умершей от «Новичка» 37

В Италии заработала система «гражданских выплат», подразумевающая выплату всем гражданам безусловного базового дохода от правительства, который составляет 500 евро в месяц без каких-либо вычетов, сообщает ZN.UA со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Известно, что получать эти деньги смогут все граждане Италии, либо лица, которые легально проживают в стране более 10 лет. Доход будет выплачивается в течение 18 месяцев и может быть возобновлен ​​после месячной приостановки. 

Однако базовые ежемесячные выплаты могут превышать заявленную сумму. Так, для семьи с тремя детьми, двое из которых являются несовершеннолетними, базовый доход может составлять до 1050 евро в месяц, если доход равен нулю, и еще 280 евро, если семья арендует жилье.

Что касается финансовых ограничений для получения права, в заявлении заявителя должны быть указаны доходы менее 9360 евро для одного человека, семейный доход менее 6000 евро, а также владение недвижимостью, отличное от места жительства, не более 30 000 евро и инвестиционный портфель не более 6000 евро. 

Существуют также ограничения на владение транспортными средствами и мотоциклами, а также требования для проживания.

Если члены семьи старше 67 лет, базовый доход становится базовой пенсией. 

Подобные инициативы проводятся в ряде западных стран: правительство Германии с 2014 года выплачивает 26 гражданам по 1 тысяче евро в месяц.  Проведение аналогичных экспериментов запланировано также в Индии и Нидерландах.

В июне 2016 года 80% граждан Швейцарии на референдуме высказались против выплат безусловного базового дохода.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги