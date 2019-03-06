В Италии заработала система «гражданских выплат», подразумевающая выплату всем гражданам безусловного базового дохода от правительства, который составляет 500 евро в месяц без каких-либо вычетов, сообщает ZN.UA со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Известно, что получать эти деньги смогут все граждане Италии, либо лица, которые легально проживают в стране более 10 лет. Доход будет выплачивается в течение 18 месяцев и может быть возобновлен ​​после месячной приостановки.

Однако базовые ежемесячные выплаты могут превышать заявленную сумму. Так, для семьи с тремя детьми, двое из которых являются несовершеннолетними, базовый доход может составлять до 1050 евро в месяц, если доход равен нулю, и еще 280 евро, если семья арендует жилье.

Что касается финансовых ограничений для получения права, в заявлении заявителя должны быть указаны доходы менее 9360 евро для одного человека, семейный доход менее 6000 евро, а также владение недвижимостью, отличное от места жительства, не более 30 000 евро и инвестиционный портфель не более 6000 евро.

Существуют также ограничения на владение транспортными средствами и мотоциклами, а также требования для проживания.

Если члены семьи старше 67 лет, базовый доход становится базовой пенсией.

Подобные инициативы проводятся в ряде западных стран: правительство Германии с 2014 года выплачивает 26 гражданам по 1 тысяче евро в месяц. Проведение аналогичных экспериментов запланировано также в Индии и Нидерландах.

В июне 2016 года 80% граждан Швейцарии на референдуме высказались против выплат безусловного базового дохода.