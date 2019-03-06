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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ВСУ будут готовить и проводить слаживание штабов всех уровней по процедурам стран - членов НАТО.

Об этом Муженко сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса, передает УНИАН.

«Мы вводим новую систему профессиональной подготовки личного состава в комплексе с повышением уровня материальной мотивации», - отметил он.
Муженко отметил, что в ВСУ удалось достичь значительных успехов в профессиональной подготовке на тактическом уровне благодаря переходу от количественного принципа профессиональной подготовки к качественному.

По его словам, в недавно созданных профессиональных школах снайперов, танкистов, операторов беспилотных летательных комплексов удалось объединить теоретические методики с практическим боевым опытом, полученным на передовой.

«Вместе с системой обучения изменен порядок сертификации присвоении квалификации и денежного премирования личного состава. Такой подход сегодня дает серьезный положительный результат», - подчеркнул начальник Генштаба.

«Сейчас мы ставим цель поднять уровень подготовки штабов всех уровней с учетом процедур НАТО. Нашим приоритетом является подготовка и слаживание штабов оперативного и стратегического уровня с использованием систем моделирования и опытом реальных военных операций», - добавил Муженко.
ForUm

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