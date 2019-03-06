Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался комментировать слова посла США Мари Йованович, которая накануне призвала к его увольнению. В то же время он назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.

Об этом Холодницкий сказал в комментарии LB.ua.

«Знаете, то что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев», - заявил он.

В то же время Холодницкий анонсировал, что на следующей неделе сделает заявление и прокомментирует. «Поверьте, будет интересно», - сказал прокурор.

Напомним, посол США в Украине Мари Йованович призвала заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

«Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела», - заявила она.