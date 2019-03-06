В ночь на 6 марта во Львове неизвестные похитили с надгробной плиты на Холме Славы бронзовый барельеф советского разведчика Николая Кузнецова, сообщает пресс-служба Львовского городского света.



«На Холме Славы сегодня ночью похищен плоский барельеф с надгробной плиты Николая Кузнецова. Ранее была похищена пластину с надписью имени и фамилии », - сообщил директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай.

По его словам, это не первый случай краж элементов с Холма Славы, поскольку мемориал является открытым комплексом в парке, и туда свободный доступ.

По мнению Нагая, это скорее банальное похищение, а не акт вандализма.