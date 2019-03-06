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Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении лицу, призывавшему к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 5 марта в ходе досудебного расследования прокуратурой совместно с СБУ проведен обыск по адресу проживания гражданина Украины.

«Во время обыска обнаружен и изъят ряд материалов антиукраинской направленности, которые с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе и содержащие призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующей оккупацию полуострова», - говорится в сообщении.

В настоящее время лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

По данным СМИ, речь идет об авторе ресурса «Антифашист» Владимире Скачко. Прокуратура продемонстрировала скрин-шот материала «Референдум в Крыму: Не уход, а возвращение» за 16 марта 2014 его авторства.
ForUm

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