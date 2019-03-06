С апреля 2019 года украинские банки будут выпускать карты Visa, которые будут в обязательном порядке поддерживать опцию бесконтактной оплаты.

Об этом сообщила старший вице-президент, директор регионального подразделения Visa по странам СНГ и Юго-Восточной Европы (CISSEE) Вера Платонова, пишет FinClub.

По данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года лишь 10,7% платежных карт в Украине были бесконтактными (3,95 млн карт из 36,95 млн). Хотя количество бесконтактных платежных карт за 2018 год выросло на 44%.

При этом 80% всех платежных терминалов в Украине уже принимают бесконтактные платежи (221,5 тыс. терминалов из 278,99 тыс.).

Толчком к развитию инфраструктуры стало требованиям международных платежных систем с 1 января 2016 года устанавливать новые платежные терминалы исключительно с модулем для бесконтактного списывания средств. С 1 января 2016 года количество платежных терминалов выросло в Украине на 104,7 тыс.

Платонова пообещала, что в 2019 году Visa пересмотрит размер комиссий interchange и снизит комиссии для операций по картам лишь с магнитной полосой, что будет стимулировать банки продвигать бесконтактные платежные средства.

Отметим, что платежная карта, которая имеет возможность бесконтактной оплаты (технология Visa payWave), также имеет и чип, и магнитную полосу, чтобы картой можно было рассчитаться в любом POS-терминале.