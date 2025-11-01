Цибулько: FavBet грає не за правилами — Visa виходить із гри

Політолог Володимир Цибулько прокоментував ситуацію навколо компанії FavBet, яку останніми днями обговорюють користувачі через проблеми з платіжною системою Visa. На думку експерта, цей випадок демонструє, що на українському ринку гемблінгу залишаться лише ті, хто грає чесно.

«Гемблінг — це коли не знає навіть власник бізнесу, хто кого кине перший», — пише Цибулько.

«FavBet опинився у грі, де ставка — власна платіжна репутація».

Клієнти компанії скаржаться, що Visa перестала проводити операції — неможливо ні поповнити рахунок, ні вивести кошти. У техпідтримці радять користуватися MasterCard, поки «вирішується питання». Політолог зауважує, що така порада звучить радше як сигнал — «тримайся хоч за щось».

Цибулько припускає, що Visa просто не захотіла бути частиною сумнівних схем, через які гроші проходять через офшори — від Кюрасао до Белізу — перш ніж опинитися на картках українських гравців. У таких випадках фінмоніторинг бачить не азарт, а відмивання коштів.

«Visa не моралізує — вона захищає свою репутацію. Там, де починається тіньова фінансова логіка, великі гравці просто виходять із гри», — зазначає політолог.

На його думку, проблема не у самому гемблінгу, а у «гравцях без правил», які намагаються перетворити ліцензований бізнес на фінансову піраміду. Ринок азартних ігор, каже Цибулько, «очищується сам — жуліки тут не затримуються довго».

«Коли бізнес будують на принципі “встигни втекти з виграшем” — фінал завжди один. А ринок виживе, бо гравці без репутації довго не тримаються», — підсумував політолог.