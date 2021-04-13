Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ, сообщает Интерфакс.

В ходе общения с журналистами во вторник по их просьбе Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем. В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», - сказал Песков.

Лучший способ хеджирования таких рисков, продолжил он, - это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», то есть «систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела» и так далее.

«Этот процесс происходит. Вы знаете, что постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система «Мир». Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же - во всех других областях», - сказал Песков.