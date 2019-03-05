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Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «не вопросом нашей повестки дня» оценку сообщений Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об отмывании более 9 млрд долларов через банк «Тройка Диалог». Об этом сообщает Радио Свобода.

«У нас есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями по осуществлению мониторинга за финансовой деятельностью различных структур, работающих в этом секторе экономики», - цитируют Пескова российские информагентства.

В опубликованном 4 марта расследовании OCCRP утверждается, что через один из крупнейших российских частных инвестиционных банков «Тройка Диалог» действовала схема, которая позволяла лицам, связанным с организованной преступностью, и коррупционерам уходить от налогов и скрывать свое имущество за рубежом.

Компания «Тройка Диалог», как утверждается в расследовании, в середине 2000-х годов создала сеть из не менее 76 офшорных компаний, которые открывали счета на имена подставных лиц, часть из которых даже не знали о количестве денег, проходящих через эти счета.

Транзакции, как утверждается, в основном были фальшивыми, деньги перечислялись за поставки несуществующих товаров и услуг. С литовского банка они выводились на счета в западных банках.

Среди упоминающихся в расследовании – виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом президент России Владимир Путин. Утверждается, что на счета, связанные с Ролдугиным, таким образом было выведено 69 млн долларов.

Расследование стало возможным благодаря крупной утечке банковских документов.
ForUm

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