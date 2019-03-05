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Румынские пограничники задержали и арестовали двух граждан Голландии, которые намеревались нелегально перевезти в страну более 84 кг героина в брикетах, сообщает Mukachevo.net.

Задержание наркокурьеров произошло на КПП «Солотвино-Сигету Мармацией» 4 марта примерно в 10:30. 29-летний мужчина и 44-летняя женщина путешествовали на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии.

Взвесив возможные риски, румынские пограничники провели тщательную проверку транспорта и багажа. Таким образом на полу автомобиля было обнаружено специально разработанное пространство, в котором было скрыто 167 упаковок, содержащих буро-желтое вещество.

Изъятое вещество весом 84,3 кг было направлено на анализ в специализированной лаборатории, и экспертиза обнаружила, что вещество является героином.

Прокурор сразу выдал постановление о задержании лиц, подозреваемых в перемещении через границу крупной партии тяжелых наркотиков с территории Украины.
ForUm

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