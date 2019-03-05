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Индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана. Об​ этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство ANI.

«Боевой самолет занимался разведкой индийских военных позиций в пустыне», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале прошлой недели Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мухаммад». Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.

27 февраля между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Известно о двух сбитых боевых самолетах, но противники подают разную информацию об инциденте.

В частности, в Нью-Дели заявляют, что стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде уверяют, что оба сбитых самолета принадлежат Индии.

Как отмечает Индия, пакистанские самолеты нарушили ее воздушное пространство. В Пакистане утверждают, что линию границы пересекла индийская авиация.

4 марта Пакистан и Индия возобновили обстрелы на границе в спорной провинции Кашмир после двухдневного соблюдения «режима тишины».

 
ForUm

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