В школе № 30 города Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семь детей доставили в больницу на обследование, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Так, 4 марта в Черниговский отдела полиции поступило сообщение, что в школе №30 ощущается резкий запах газа. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции, взрывотехники, работники ювенальной превенции.

Полицейские установили, что около полудня один из школьников в туалете хвастался одноклассникам баллончиком, приобретенным для самозащиты. Тогда и произошло распыление химического вещества. Ученики, которые заходили в туалет, чувствовали ухудшение самочувствия. Правоохранители эвакуировали из школы 745 учеников и 50 учителей. Девять из них пожаловались на плохое самочувствие, семь доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Полицейские ювенальной превенции в присутствии педагогов провели со всеми участниками события профилактическую беседу и разъяснили им нормы действующего законодательства Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье «хулиганство».