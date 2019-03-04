также в разделеОбщество
СМИ: «Укроборонпром» закупил комплектующие с 7-кратной переплатой 10
Синоптики предупреждают, что зима еще вернется 22
Винничанка отдала за «снятие порчи» 5 миллионов 11
Брат журналиста Бигуса оказался замешан в скандальном тендере Минэкологии 26
Задержанным руководителям «Спецтехноэкспорта» сообщили о подозрении 27
В Украине хотят ввести штрафы за травлю на работе 30
Руководство предприятия «Укроборонпрома» задержали за растрату $2,2 миллиона 45
ПЦУ отдаст свои зарубежные приходы Константинополю 47
Пограничники разоблачили схему легализации российских боевиков в Украине 20
Суд не продлил арест Мангеру 72
СБУ подтвердила переход российской наемницы «ДНР» на сторону Украины 35
Суд по делу Штепы перенесли: она опять заболела 24
Бренд Ukraine Now победил в конкурсе лучших маркетинг-революционеров 32
СМИ: Известная террористка «ДНР» перешла на сторону Украины 57
ЕС продлил санкции против Януковича и его 11 соратников 52
Суд оправдал генерал-майора разведки по делу о дезертирстве 100
В тернопольском селе – новый конфликт за церковь с участием «Правого сектора» 510
У берегов Крыма прекратился пожар на танкерах, горевших с января 24

В школе № 30 города Чернигова неизвестный распылил газовый баллончик, в результате чего семь детей доставили в больницу на обследование, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Так, 4 марта в Черниговский отдела полиции поступило сообщение, что в школе №30 ощущается резкий запах газа. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа Черниговского отдела полиции, взрывотехники, работники ювенальной превенции.

Полицейские установили, что около полудня один из школьников в туалете хвастался одноклассникам баллончиком, приобретенным для самозащиты. Тогда и произошло распыление химического вещества. Ученики, которые заходили в туалет, чувствовали ухудшение самочувствия. Правоохранители эвакуировали из школы 745 учеников и 50 учителей. Девять из них пожаловались на плохое самочувствие, семь доставили в медицинское учреждение. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Полицейские ювенальной превенции в присутствии педагогов провели со всеми участниками события профилактическую беседу и разъяснили им нормы действующего законодательства Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье «хулиганство».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги