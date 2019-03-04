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Близкий родственник ведущего программы «Наші гроші» Дениса Бигуса оказался причастен к сомнительным государственным тендерам Об этом идет речь в материале Сергея Сереброва «Кто заказал Бигус-гейт», сообщают «КомментарииУА:».

«Не менее интересной оказалась деятельность его родного брата Константина Бигуса. Тот с 2011-го по 2013-й работал проектным менеджером в компании UkrGazEcoService, а позже – в G.X. Satellite, зарегистрированной на Кипре. Той самой, которая 12 декабря 2012-го выиграла скандальный тендер на поставку спутниковых снимков Министерству экологии Украины, стоимостью 26,15 млн грн ($3 млн по действующему тогда курсу)», - говорится в материале.
 
Как отмечается, скандальность тендера состояла в том, что госструктуры, в том числе и Минприроды, имели право бесплатно получать фото из космоса, снятые украинским спутником «Сич-2». Но в министерстве не воспользовались своей бесплатной опцией, решив потратить $3 млн, очевидно, рассчитывая на откат.

«Сайт компании в лучших традициях тендерных аферистов зарегистрировали в день объявления тендера. А в разделе «Наши клиенты» кипрская фирма указала единственного клиента – Минприроды Украины. Всех потенциальных конкурентов отстранили от тендера по формальным признакам», - говорится в материале. 

Таким образом, как отмечает Серебров, в семье Бигусов не понаслышке знают, как организовывать мутные тендеры и зарабатывать на них. 

«Очевидно, поэтому Денис строит свои расследования со знанием дела и учетом ранее приобретенного опыта», - отмечает автор.

При этом Серебров указывает на один важный факт - расследование, раскрывающее подробности разворовывания $3 млн из госбюджета, к которому причастен брат Бигуса, первыми напечатали журналисты сайта «Наші гроші».

«Тогда Денис Бигус еще не просочился в антикоррупционную программу. Лишь через год он стал руководителем этого проекта, после чего расследования, фигурантом которым был его брат, прекратились», - говорится в материале.

Кроме того, как отмечает Сергей Серебров, через компанию UkrGazEcoService существует связь Константина Бигуса с криминальным авторитетом Михаилом Гришпоном, которого в 2015 году обвинили в хищениях средств по космическому проекту «Лыбидь». Речь идет о нанесении «Укркосмосу» убытков на $8,24. 

«Несколько информированных людей подтвердили нам и другую версию появления «цитатника Бигуса». Ее суть в том, что в рамках проекта «Либидь» Гришпон жестко конфликтовал с уже бывшим первым заместителем секретаря РНБОУ О.Гладковским, отвечающим за эту программу. В этом контексте выглядит убедительной версия о том, что Гришпон простимулировал братьев Бигусов к информационной нейтрализации своего оппонента», - говорится в материале.
ForUm

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