Суд за одно заседание удовлетворил иск Сергея Семочко к журналистам и обязал их опровергнуть информацию о российском гражданстве и многочисленном имуществе родственников экс-разведчика – потому что тот просто заявил, что не считает своих родственников – родственниками. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на решение суда.

Напомним, в 2018 году в эфире программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» вышло расследование о Сергее Семочко, в то время замглавы Службы внешней разведки. Журналисты нашли обоснованные основания полагать, что у многочисленных родственников разведчика - его жены, пасынка, падчерицы и зятя и др. - есть российские паспорта, выданные на территории аннексированного Крыма, а также ряд элитных объектов недвижимости в Козине под Киевом. Также речь шла о давлении СБУ на фармбизнес и вмешательстве экономической контрразведки СБУ, которой до разведки руководил Семочко, в госзакупки диализных препаратов, что, по словам поставщиков лекарств, привело к остановке поставок и около 200 смертям пациентов.

Дело рассматривали около года: в суде допрашивали свидетелей, делали обзор государственных реестров, в частности прямо на суде журналисты продемонстрировали, как проверить наличие паспортов у родственников Семочко в официальном реестре РФ. Однако летом судья уволился и дело передали другому - Юрию Мазуру. Тот вместо слушать дело сначала – за одно заседание принял решение удовлетворить требования Семочко: признал недостоверной и обязал опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него.

Интересно, что все доказательства, касающиеся гражданства и имущества пасынка, падчерицы и зятя Семочко - суд не опроверг, а просто не принял в качестве доказательств. Потому Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, потому признает семьей только жену и сына, а остальных - нет. То есть информация об их гражданстве и имуществе не была опровергнута, но суд опроверг все данные о них только потому, что Семочко не считает их родственниками. При этом, также следует, что «за компанию» суд опроверг информацию и о жене - хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные по ее имуществу и паспорту подтверждаются украинскими и российскими реестрами соответственно.

Судья Мазур провозгласил решение 10 сентября, однако полный текст решения длительное время не давал и не публиковал. Автор сюжета Леся Иванова получила полный текст от суда только 16 октября, после чего в отведенные законом сроки (30 дней) была подана апелляция. Однако оказалось, что на тот момент судья Мазур уже выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда - опровергнуть и выплатить Семочко судебные издержки. То есть, судья решил не ждать не только апелляции, а также знакомство ответчика решению суда, чем грубо нарушил права ответчиков. На основе письма суда частный исполнитель, также не дожидаясь апелляции, арестовал счета - канала, ведущего программы Дениса Бигуса и журналистки Леси Ивановой.