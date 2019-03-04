С 16 марта Шулявский путепровод перекроют в связи с реконструкцией, движение транспорта будет организовано прилегающими улицами. Об этом во время брифинга сообщил главный инженер КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» Александр Здольник.

«Работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта – на следующий день после перекрытия. Этапность выполнения работ предусматривает, что первые работы – это демонтаж контактной сети, демонтаж опор освещения, карнизных блоков, консолей тротуаров, разборка асфальтово-бетонного покрытия, демонтаж самих балок пролетных строений и частичный демонтаж ростверков», - рассказал он.

К концу 2019 планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

Движение транспорта на это время будет организовано прилегающими улицами.

«Движение транспорта в направлении Александра Довженко – Вадима Гетьмана будет происходить улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы обустроен временный светофорный объект. Дальше – по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной – на указанном перекрестке также обустраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана», - рассказал Здольник.

Движение в направлении Вадима Гетьмана - Александра Довженко будет происходить по существующему реконструированному съезду на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом, где также обустроят временный светофорный объект.

На путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку «Индустриальный мост»; со стороны улицы Елены Телиги улице Александра Довженко - конечную остановку «Ул. Ивана Гонты».

«Новый путепровод планируется завершить уже в текущем году. Поэтому просьба ко всем водителям: отнестись с пониманием и выбрать альтернативные маршруты. Таким образом, благодаря перераспределению транспортных потоков на дорожной сети города мы убережем себя от значительных пробок, которые могут происходить в этом узле», - резюмировал Здольник.

Общественный транспорт на время перекрытия Шулявского путепровода также изменит движение.

Ранее сообщалось, что Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября.

Затем работы по демонтажу планировалось начать в январе 2019 года, при этом ожидалось, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в этом же году.