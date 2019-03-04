Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на собрании IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) одобрила введение новых правил в футболе. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на theifab.com.

Предложение сделал президент ФИФА Джанни Инфантино, которое поддержало большинство членов собрания. Таким образом, новые правила вступят в силу с июня 2019 года.

Согласно им непреднамеренная игра рукой теперь будет наказываться, если игрок забил гол или создал голевой момент с помощью случайного попадания мяча в руку.

Также изменения коснулись и замен игроков в течение матча. Теперь футболист, которого меняют, должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля. Игрокам больше не нужно идти через все поле.

По-новому теперь смогут разыгрывать мяч вратари команд. Отменено правило, согласно которому мяч должен оставлять штрафную при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется защитник.

Также одобрили изменения правил, касающихся активного участия атакующей команды в построении стенки - когда игроки соперника мешают команде, которая защищается. Футболистам атакующей команды больше нельзя вставать в стенку при пробитии штрафных. Они должны находиться как минимум в метре от нее и не мешать защитникам.

Кроме новых правил также получили согласие на использование электронного и коммуникационного оборудования, компактных мобильных девайсов в технической зоне, но исключительно для тренерских и тактических задач или для обеспечения безопасности игроков.

Еще одним нововведением стало использование четвертой замены в тех случаях, когда матч переходит в дополнительные 15-минутные тайма. Решение принято на основе эксперимента, который проводился в различных турнирах в течение последних двух лет.



