Украинские и западные синоптики предупреждают, что после периода несвойственного для марта тепла в Украину еще может вернуться холод. Наиболее неблагоприятный прогноз для Киева дает Норвежский метеорологический институт, который предполагает, что в следующую среду, 13 марта, вечером температура упадет до минус семи градусов по Цельсию. Днем ранее, 12 марта, температура будет переходить через нуль в сторону минусов, и на этом фоне будут осадки, переходящий в снег дождь, пишет Радио Свобода.

Американский сайт wunderground.com дает менее радикальный прогноз, согласно ему, похолодание будет, но до нуля температура будет опускаться только ночью.

О похолодании предупреждает и украинский синоптик Наталья Диденко, указывая пока на снижение температуры в конце текущего января, 9 и 10 марта.