Сотрудники Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции разоблачили схему легализации в Украине российских наемников.

По данным погранведомства, оперативники длительное время следили за причастными фигурантами дела.

«Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии и боевиков на Донбассе, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ. При этом боевиков подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии», - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что после открытой агрессии России в сторону Украины гражданам РФ на границе уделяется более пристальное внимание, чтобы предотвратить попытки въезда лиц, которые могут быть привлечены к дестабилизации ситуации в нашей стране.

Чтобы «незаметно» сослать в Украину боевика, его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз «обкатать» по маршруту будущего движения через украинскую границу, как на западе, так и на востоке.

Двух пособников этой схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов иностранцев. Задержанные оказались гражданами России и Украины.

Впоследствии в паспорта должны были проставляться поддельные датоштампы о пересечении государственной границы Украины в различных пунктах пропуска. Этим планировали усыпить бдительность пограничников непосредственно в момент появления на границе лица, якобы оно неоднократно пересекало украинскую границу.

Как выяснили оперативники Госпогранслужбы, один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям.

Задержанный пособник, гражданин Украины, несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас обоих пособников передали сотрудникам Нацполиции, направлено сообщение по факту обнаружения признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УК. Также осуществляется дальнейшая их проверка на предмет причастности к террористической деятельности.