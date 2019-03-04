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На судне «Маэстро» - одном из двух иностранных танкеров, загоревшихся в Черном море больше месяца назад, прекратился пожар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Горение вчера прекратилось в 18:50, это был последний очаг», - сказал собеседник агентства.

Рядом с танкерами сейчас находится судно Росморречфлота, которое обеспечивает их безопасность. «Ждем от судовладельца дальнейших решений», - добавили в пресс-службе.

О том, что пожар потушен на первом танкере – «Канди», стало известно 28 февраля.

Два судна со сжиженным газом – «Канди» и «Маэстро» - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники считают, что танкеры работали по «серым схемам» и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей – граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять – пропали без вести, 12 – спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Танкеры Венис (сейчас называется Канди) и Маэстро в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.
ForUm

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