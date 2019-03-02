За сутки полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований информацию о пяти уголовных правонарушениях, связанных с выборами.

Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook.

«Сейчас полицейские расследуют 112 уголовных производств. Из них 59 связаны с выборами, а еще 53 – с ходом избирательной кампании», - говорится в сообщении.

Напомним, Нацполиция проводит максимальную концентрацию сил для надежного обеспечения общественной безопасности во время выборов. Глава Нацполиции Сергей Князев подчеркнул, что его подчиненные также должны своевременно принимать процессуальные решения, а руководители всех подразделений на местах - уже сейчас провести эффективную расстановку сил и средств личного состава.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов президента, назначенных на 31 марта 2019 года.